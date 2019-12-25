В Ингушетии в ходе спецоперации убили боевика

Ликвидирован один террорист около населеного пункта Али-Юрт.

В Ингушетии в ходе специальной операции убили боевика. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах по региону. Собеседник агентства рассказал, что ликвидация террориста произошла в лесном массиве около села Али-Юрт Назрановского района

Ликвидирован один боевик эксперт ТАСС

В Telegram-канале Baza заявили, что погибший был смертником. Правоохранители вышли на операцию по нейтрализации двух боевиков. Одному из них удалось скрыться. В Telegram-канале "360" отмечается, что погибший использовал пояс шахида. Сейчас оперативники ведут поиск сбежавшего подозреваемого.

Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии.

Фото: Piter.tv