Раскрыты подробности ликвидации боевиков в Назрани

В ФСБ определили личность одного из погибших боевиков.

Раскрыты подробности ликвидации боевиков в рамках контртеррористической операции в Назрани. Об этом журналистам рассказал источник в управлении ФСБ по Ингушетии.

Спецслужбы окружили здание, в котором заблокированы боевики. Силовики предложили подозреваемым сдаться. В ответ те начали стрелять в сотрудников ФСБ. В результате перестрелки один из нападавших погиб. Второй мужчина совершил самоподрыв. Последнего злоумышленника задержали. Оперативники обнаружили в помещении несколько пистолетов и самодельное взрывное устройство.

На данный момент силовики установили личность убитого боевика. По сообщению от "Московского Комсомольца", им считается 25-летний Муслим Евлоев. С 2015 года молодой человек выступал за сборную Киргизии по борьбе. Он становился победителем в Играх исламской солидарности в Баку и турнире "Яшор Догу". На чемпионате Азии в 2017 году он получил серебряную медаль в Индии, а также "золото" в Бишкеке.

В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников.