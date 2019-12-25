Потерь или раненых среди личного состава ФСБ или мирного населения нет.

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовящих теракт, ещё один задержан. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.

Известно, что в четверг оперативники в ходе оперативно-разыскных мероприятий получили информацию о местоположении боевиков. Они находились в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района.

Отмечается, что для недопущения терактов и сохранения безопасности граждан начальник местного УФСБ принял решение о проведении контртеррористической операции. В республике был введён соответствующий правовой режим.

Территорию возле домов боевиков оцепили. Террористам предложили сдаться и сложить оружие. В ответ они открыли огонь. В результате перестрелки двое погибли, одного задержали. На месте боя нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

Потерь или раненых среди личного состава ФСБ или мирного населения нет.

Ранее мы писали, что в пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников.