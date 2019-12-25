В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников

Изъяли из оборота 116 единиц боевого и гражданского оружия времён Великой Отечественной войны.

В пяти регионах России сотрудниками ФСБ задержаны 25 подпольных оружейников. Они изъяли 120 единиц оружия.

Отмечается, что в спецоперации также участвовали сотрудники полиции и Росгвардии. Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях.

Задержанные 25 человек подозреваются в том, что они модернизировали гражданские образцы оружия в боевые аналоги. Также сотрудники считают, что оружейники изготавливали боеприпасы в подпольных мастерских и продавали их на территории России.

Сообщается, что сотрудники изъяли из оборота 116 единиц боевого и гражданского оружия времён Великой Отечественной войны, у которых были восстановлены боевые свойства.

Ранее ФСБ и налоговики проводят обыски у крупнейшего производителя батарей.