ФСБ и налоговики проводят обыски у крупнейшего производителя батарей

Правоохранителей заинтересовали операции с металлическим ломом.

ФСБ и налоговики проводят обыски в офисах у крупнейшего производителя батарей — компании Forte. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Обыски проводят сотрудники налоговой службы вместе с сотрудниками управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России.

Forte считается одним из главных игроков на рынке теплового оборудования — в частности, крупнейшим производителем радиаторных батарей. Известно, что правоохранителей заинтересовали операции с металлическим ломом, который фирма закупает для производства продукции. Подчёркивается, что эта сфера, несмотря на постоянные правки в регулирующие законы, по-прежнему часто остаётся "серой зоной" для уплаты налогов.

Также сотрудники налоговой считают, что некоторые компании, входящие в Forte, не только не платили НДС, но и незаконно добивались компенсации неуплаченных налогов на сумму более 800 миллионов рублей.

Ранее суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия".