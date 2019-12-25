Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"

Сами подсудимые отвергают обвинения.

Люблинский суд Москвы признал виновными фигурантов дела "Нового величия". Об этом пишет агентство РИА Новости.

На скамье подсудимых Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков. Они содержатся под стражей. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин — под домашним арестом. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.

Судья заявила, что фигуранты дела признаны виновными в "организации экстремистского сообщества". Их адвокат Максим Пашков заявил, что защита будет обжаловать приговор.

Меры наказания будут озвучены позже.

Отметим, что сами подсудимые отвергают обвинения и заявляют, что никакой экстремистской организации не создавали. Она рассказывают, что идею создания некоей организации им внушали провокаторы из ФСБ, показания которых и легли в основу дела.

Ранее гособвинение запросило условные сроки для 4 участников "Нового величия".