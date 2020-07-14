Гособвинение запросило условные сроки для 4 участников "Нового величия"

В качестве фигурантов в деле проходят 10 человек, прокуратура запросила сроки для семерых из них

В частности, для Руслана Костыленкова гособвинение просит 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, для Петра Карамзина – 6,5 лет, для Вячеслава Крюкова – 6 лет. Марии Дубовик прокуратура просит назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, Анне Павликовой – 4 года условно, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину – по 6,5 лет условно.

Мера пресечения для фигурантов дела продлена судом до 17 августа, 21 июля продолжатся прения сторон. На данный момент семь человек находятся в СИЗО, еще трое – под домашним арестом. Ещё один фигурант дела, Сергей Гаврилов, попросил убежища за рубежом.

Напомним, участники "Нового величия" были арестованы в марте 2018 года в Москве, их обвинили в организации экстремистского сообщества. Молодые люди в свою очередь утверждают, что идея создания организации им была подсказана провокаторами из ФСБ и правоохранительных органов.

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/Евгений Ройзман