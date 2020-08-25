Еще трое пострадали в драке после стрельбы.

Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой собственный источник в правоохранительных органах. В полиции отметили, что инцидент произошел в городе Сунжа. Кроме раненых есть еще три человека, которые получили травмы из-за драки между родственниками раненых.

В Сунже произошла перестрелка на почте межтейповой неприязни, в результате пострадали девять человек сообщение ТАСС

В Telegram-канале Baza отмечается, что конфликт начался из-за должности в поселковой администрации Нестеровское. На пост претендуют слены двух семей. Участники пришли на встречу с оппонентами, вооружившись холодным оружием и пистолетами.

СК обвинил в терроризме 12 фигурантов дела о нападении на главу Центра "Э" по Ингушетии.

Видео: Instagram / ingushetia__org