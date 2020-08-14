СК обвинил в терроризме 12 фигурантов дела о нападении на главу Центра "Э" по Ингушетии

Один задержанный считается организатором.

Следственный комитет России обвинил в терроризме 12 фигурантов дела о нападении на главу Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщили представители пресс-службы СК РФ.

В зависимости от роли и степени участия 12 фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК РФ сообщение пресс-службы СК России по региону

Напомним, что организатором убийства считается один задержанный. Еще 11 человек - участниками преступления. Фигурантов обвиняют в террористическом акте, который повлек за собой смерть человека, а также в незаконной покупке, передаче, реализации, хранении, перевозке и ношении оружия. В СК считают, что злоумышленники входили в организованную группу.

СК установил 40 человек, причастных к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии.