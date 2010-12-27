Назван мотив убийства главы ингушского центра "Э" в Москве

Один из убийц находится, предположительно, в Турции.

Убийство главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата раскрыто в кратчайшие сроки.

Телеграм-канал 112 сообщает, что мотив убийства кровная месть. Убийцы члены одной секты баталхаджинцев. Это очень закрытая секта со строгими нравами и обычаями. Подсудимые считали Ибрагима Эльджаркиева причастным к убийству их бывшего лидера, которого убили в 2018 году.

Сотрудники МВД воспользовались регистрационной системой "Поток", которая помогла отследить такси, на котором скрылись подозреваемые в убийстве братьев Эльджаркиевых. Водитель такси, Гелани Костоев, сначала пошёл в отказ, но, под давлением улик, сдал своих подельников, Ахмеда Арапиева и Курейшу Картоева. Именно Картоев, по мнению следствия, выпустил в братье 10 пуль.

После совершенного преступления Картоев и Арапиев уехали в Грозный. Оттуда Картоев переправился в Турцию, считают в МВД. Картоев заочно арестован и ему предъявлено обвинение в убийстве. Телеграм-канал BAZA сообщает, что Каритоев вылетел из Москвы через несколько дней после убийства, под чужим паспортом дальнего родственника, прикрываясь женой и годовалым ребенком того же родственника.

Фото: BAZA