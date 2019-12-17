Фигурантам дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение в терроризме

Следственный комитет предъявил обвинение 11 фигурантам расследования по двум статьям.

Фигурантам дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе и совершении террористического акта. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данному преступлению обвинение предъявлено 11 фигурантам расследования. Они не признают вину.

СК РФ предъявил 11 фигурантам дела обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.Никто из них вину не признал источник ТАСС

Напомним, что 11 фигурантов считаются причастными к покушению на жизнь главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Инцидент произошел в январе 2019 года. Организатором убийства считается бизнесмен Хасан Полонкоев. В Следственном комитете его обвиняют в создании террористического сообщества.

Хасану Полонкоеву, кроме обвинения по ч. 3 ст. 205 УК РФ предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ источник ТАСС

СК установил 40 человек, причастных к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии.