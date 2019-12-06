Шесть человек пойманы, двое - в розыске.

СК объявил о задержании убийц главы Центра "Э" Ингушетии. По словам официального представители Следственного комитета Светланы Петренко, силовики пресекли деятельность преступной группы.

Фигурантов расследования подозревают в убийстве Ибрагима Эльджаркиева. Злоумышленники задержаны в рамках спецоперации в Москве и Ингушетии. В мероприятиях принимали участие Росгвардия, МВД и ФСБ. Пойманы предполагаемый лидер ОПГ Хасан Полонкоев и еще пять участников движения. Еще двое граждан объявлены в розыск.

Напомним, что глава центра "Э" погиб вместе с братом 2 ноября. Спустя две недели Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева. Его обвинили в убийстве двух человек, совершенном по предварительному сговору ОПГ. Мужчину также подозревают в незаконном хранении оружия.

Ранее Piter.tv писал о том, что фигурант "московского дела" Никита Чирцов получил год колонии.

Фото: Piter.tv

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