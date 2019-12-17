Ведомство проверяет 30 человек, остальные - задержаны.

СК установил 40 человек, причастных к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Из подозреваемых задержаны 11 человек, последнего поймали в ночь на 16 декабря.

Алихан Джабраилович Оздоев проверяется на причастность к совершению преступлений в Ингушетии и Москве прокомментировали собеседники агентства

Остальные подозреваемые активно проверяются следственными органами. Их считают виновными в гибели Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Ранее Басманный суд арестовал девятерых фигурантов. Еще одного - К. Картоева арестовали заочно.

Ранее Piter.tv писал о том, что назван мотив убийства главы ингушского центра "Э" в Москве.

