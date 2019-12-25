СК завел дело после взрыва в баре в Рязани

Подозреваемый может быть помещен под стражу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по части 1 статьи 109 и части 1 статьи 222 УК РФ) после взрыва гранаты в лаунж-баре в Рязани, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведомства из регионального управления. Специалисты уточнили, что Принесший гранату работник заведения задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Государственное обвинение просит суд отправить подозреваемого под стражу.

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты устройства, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы, проведены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. пресс-служба СК РФ по Рязанской области

Известно, что местный сотрудник принсет в помещение устройство, которое он приобрел незаконно. Предмет мог взрываться. Мужчина начал показывать опасную вещь своим знакомым. По просьбе одного из друзей рабонтик бара передал ему устройство. Во время демонстрации и неосторожного обращения с устройством оно сработало. Подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба были госпитализированы в больницу с различными травмами. Еще один человек скончася на месте.

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Фото: Piter.tv