Есть информация о погибших и пропавших без вести.

В Индии перевернулось пассажирское судно. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала NDTV. В СМИ рассказали, что на данный момент погибшими в море считаются семеро человек. Еще 14 - пропали без вести. Трагедия произошла утром 16 сентября на реке Чамбал в штате Раджастхан на северо-западе страны.

В общей сложности в пострадавшей лодке находились 25-30 пассажиров. Спасатели ведут поисковую операцию. Уже удалось помочь нескольким людям. По предварительной информации, причиной переворота судна стало сильное волнение воды.

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