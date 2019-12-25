Животное утащило добычу с собой.

В Индии мангуст в прыжке сорвал змею с дерева. Внимание на ролик, опубликованный местными жителями, обратили журналисты из издания Times Now News. Местные жители уточнили, что инцидент произошел в городе Нашик, штате Махараштра.

Видео появилось в аккаунте службы по охране лесов. На кадрах видно, что змея спокойно отдыхала на нижних ветках дерева. Неожиданно прячущийся на земле подпрыгивает и хватает рептилию. Ему удалось сбросить жертву вниз. В результате хищник утащил добычу, хотя та и пыталась сопротивляться.

Чем меньше животное, тем оно смелее. Выживает самый приспособленный автор ролика

Видео быстро распространилось по социальным сетям и стало вирусным. Пользователи считают, что прыжок мангуст совершил с ювелирной точностью, правитель прицелившись в жертву.

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