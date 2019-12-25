Не менее 7 человек погибли в Индии при взрыве фабрики пиротехники

В списке жертв оказалась владелица нелегального предприятия.

Не менее 7 человек погибли в Индии при взрыве на подпольной фабрике пиротехники. Об этом сообщили журналисты местного издания The Times of India. В СМИ рассказали, что на данный момент известно о гибели семи сотрудниц предприятия по изготовлению пиротехники, расположенного в штате Тамилнад в округе Куддалор. Еще две женщины получили сильные ожоги.

Правоохранительные органы Индии занимаются расследованием трагедии. Оперативники выяснили, что в момент взрыва скончалась владелица незаконного предприятия.

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