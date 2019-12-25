Ученые восстановили внешний вид обезьяны благодаря сохранившемуся окаменелому зубу животного.

В Индии обнаружены останки ранее неизвестного науке древнего примата. Об этом сообщили американские исследователи, которые проводили раскопки на территории Рамнагара. Ученые предположили, что обнаруженное существо могло являться предком гиббонов, которые сейчас обитают в стране.

Сама находка представляет из себя окаменевший коренной нижний зуб. По нему специалисты восстановили внешний облик обезьяны Kapi ramnagarensis. Эта первая подобная находка за множество лет в регионе. Известно, что животное существовало в тоже время, что и гоминиды. Палеонтологи утверждают, что их работа позволяет говорить о том, что гиббоны и гоминиды одновременно мигрировали с африканского континента в Азию.

Вирусы необходимы для выживания живых существ.