Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана

До этого Индия уже назвала данную карту упражнением в политическом абсурде.

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал покинул встречу в рамках ШОС из-за после того, как представитель Пакистана показал карту своей страны.

Как заметил официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава, пакистанский советник по национальной безопасности намеренно продемонстрировал вымышленную карту, которая ранее распространялась Пакистаном. Она отображает, будто в территорию государства включены союзные территории Джамму и Кашмир и город Джунагад в индийском штате Гуджарат.

До этого Индия уже назвала данную карту упражнением в политическом абсурде.

Это было вопиющим пренебрежением к совету организатора против этого и нарушением норм собрания. Анураг Шривастав, официальный представитель МИД Индии

Ранее Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе.

Видео: YouTube / Amar Ujala

