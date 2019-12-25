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Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе
Сегодня, 9:19
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lesjasap

Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

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Военнослужащие Пекина сделали несколько выстрелов в воздух, чтобы приблизиться к позициям Нью-Дели.

Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщили местные военные. Они рассказали, что силы Народно-освободительной армии КНР 7 сентября несколько раз выстрелили в воздух во время попыток приблизиться к передовым позициям армии Нью-Дели. Чиновники отметили, что Пекин предпринял попытку запугать войска противника.

Китай грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается

заявление Минобороны Индии

Военные рассказали, что армия Индии ни разу не пересекала линию фактического контроля, а также не использовала агрессивное поведение, включая обстрел.

США готовы помочь Индии и Китаю разрешить ситуацию на границе.

Теги: индия, китай, ладакх, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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