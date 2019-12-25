Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщили местные военные. Они рассказали, что силы Народно-освободительной армии КНР 7 сентября несколько раз выстрелили в воздух во время попыток приблизиться к передовым позициям армии Нью-Дели. Чиновники отметили, что Пекин предпринял попытку запугать войска противника.
Китай грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается
заявление Минобороны Индии
Военные рассказали, что армия Индии ни разу не пересекала линию фактического контроля, а также не использовала агрессивное поведение, включая обстрел.
США готовы помочь Индии и Китаю разрешить ситуацию на границе.
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