Военнослужащие Пекина сделали несколько выстрелов в воздух, чтобы приблизиться к позициям Нью-Дели.

Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщили местные военные. Они рассказали, что силы Народно-освободительной армии КНР 7 сентября несколько раз выстрелили в воздух во время попыток приблизиться к передовым позициям армии Нью-Дели. Чиновники отметили, что Пекин предпринял попытку запугать войска противника.

Китай грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается заявление Минобороны Индии

Военные рассказали, что армия Индии ни разу не пересекала линию фактического контроля, а также не использовала агрессивное поведение, включая обстрел.

США готовы помочь Индии и Китаю разрешить ситуацию на границе.