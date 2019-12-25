В Нью_Дели призывают НОАК освободить задержанных.

В Индии заявили, что китайские военные похитили пять человек. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили власти штата Аруначал-Прадеш, расположенного у границы с Китаем.

Пять человек из округа Верхний Субансири похитила Народно-освободительная армия Китая. Я попросил центральное правительство Индии поговорить с ними об освобождении. НОАК не в первый раз занимается подобным Нинонг Эринг, представитель индийского ЗакСа

Несколько месяцев назад аналогичная ситуация произошла с одним местным жителем по фамилии По. Его похитили представители армии КНР. В Индии считают, что инцидент может привести к еще большей напряженности в регионе. Они также заявили, что недавно столкновения с Пекином произошли в Ладакхе.

Напомним, что Индия перебросила войска в штат Аруначал-Прадеш на границу с Китаем. Это сделано ради того, чтобы обезопасить военных от столкновений в регионе Ладакх. Между сторонами существует территориальный спор о принадлежности горного участка на севере Кашмира, а также около 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш.

Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США.