В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов в мире

Уровень летальности от него - 40-75 процентов.

Ученые Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на публикацию в "Журнале инфекций и общественного здравоохранения".

По данным ВОЗ, данный вирус является одним из самых опасных известных на планете. Специалисты отмечают, что он может передаваться человеку посредством поедания фруктов, на которых имелась слюна зараженного животного – летучей лисицы или мыши. На данный момент не существует таких препаратов, которые способны справиться с вирусом. Уровень летальности – от 40 до 75 процентов.

Всего на территории Индии было ранее зафиксировано четыре вспышки этого заболевания, последние из них – в 2018 и 2019 годах. По словам ученых, с весны прошлого года были исследованы образцы 80 мышей двух видов. У них выявили антитела к Нипаху.

Сообщается, что по имеющимся на сегодня данным невозможно сделать каких-либо окончательных выводов о вирусе.

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