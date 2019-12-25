Ученые из США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса

Все дело в последовательности геномов вируса.

В статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера говорится, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которым естественный коронавируса не обладает. Эта статья была опубликована в газете The Wall Street Journal.

Отмечается, что в комбинации CGG-CGG ученые нашли у коронавируса последовательность генов. Часто она используется для усиления заразности и летальности вирусов. В статье говорится, что это может являться доказательством того, что вставка эта была сделана в лаборатории.

В природе CGG-CGG встречается редко. Как утверждают Куэй и Мюллер, у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет. По их словам, в этом случае новый коронавирус просто не мог сам ее получить.

"Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?" — задаются вопросом ученые.

Еще одни доказательством искусственного происхождения коронавируса ученые называют резкое различие в его генетическом разнообразии. В статье отмечается, что SARS-CoV-2 появился у человека уже адаптированным и агрессивным.

"Присутствие в CoV-2 последовательности CGG — это убедительное доказательство сплайсинга генов. <…> Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории", — резюмировали ученые.

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