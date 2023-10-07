В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря отделения "ЕР"

Игорь Кастюкевич рассказал об инциденте в Новой Каховке.

На территории Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль секретаря местного отделения политической партии "Единая Россия". Соответствующее заявление сделал сенатор от областной думы нового региона страны Игорь Кастюкевич. Парламентарий подчеркнул, что инцидент зафиксирован на территории населенного пункта Новая Каховка. В настоящее время пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Пациентом занимается медицинский персонал.

Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области. Игорь Кастюкевич, сенатор

Покушавшийся на жизнь губернатора Херсонской области скрылся от правосудия.

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