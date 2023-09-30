Покушавшийся на жизнь губернатора Херсонской области скрылся от правосудия

Владимир Сальдо рассказал, что злоумышленник получил от кураторов за преступление большие деньги.

Злоумышленник, который в 2022 году покушавшийся на жизнь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, скрылся от правосудия и наказание не понес. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал губернатор Владимир Сальдо. Чиновник опубликовал интервью с журналистом в собственном Telegram-канале. Чиновник заметил, что этого человека противники России купили за очень большие денежные средства. При этом спикер счел, что теперь жизнь этого преступника будет хуже, чем смерть, так как он находится далеко от родины и оторван от всего. После покушения на свою жизнь глава региона окреп и вернул силы.

Он вернулся на тот момент с территории Украины, начал работать с нами вместе, но ему удалось совершить отравление, которого я конечно же не ожидал. <…> К сожалению, человек пока не понес юридического наказания. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Напомним, что Владимир Сальдо 4 августа 2022 года сообщил о своей госпитализации по результатам медицинского обследования. На тот момент врио главы Херсонской области лечили в токсикологическом отделении в НИИ имени Н.В. Склифосовского в Москве. В Минобороны России 20 августа отметили, что ведется расследование по факту применения боевых отравляющих веществ против Владимира Сальдо.

Херсонская область строит планы развития с учетом занятой ВСУ правобережной части.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо