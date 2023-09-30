Херсонщины строит планы развития с учетом занятой ВСУ правобережной части

Владимир Сальдо рассказал о будущем правого берега Днепра.

Власти Херсонской области планируют развивать новый российский регион с учетом потребностей занятой Вооруженными силами Украины правобережной части области. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал губернатор Владимир Сальдо. Чиновник опубликовал интервью с журналистом в собственном Telegram-канале.

Херсон и вся правобережная часть конституционно уже закреплена, как территория РФ. Она сейчас оккупированной считается. Временно оккупированной. Оккупация - это та вещь, которая не навсегда. Мы обязательно вернемся. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Эксперт пояснил, что у региональных властей имеются грандиозные планы. Владимир Сальдо заметил, что за тот год, что территория находится в составе России, происходит массовое строительство дорог. Он заметил, что создание трасс и ремонт происходит капитально, основательно и по твердым нормативам, а не так, как это происходило при украинским властям.

Как делалось это при Украине - вроде сверху ничего, хорошо, красиво, а на самом деле хватало на год, может быть, полтора, а потом снова опять делать надо было. Замазывали, так сказать, косметикой. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо