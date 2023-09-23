Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области

В регионе состоялась торжественная церемония по назначению главы Херсонской области.

Избранный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принес присягу и вступил в должность. Известно, что в начале сентября на территории Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов. В20 сентября прошло состоялось заседание думы. На втором заседании местного законодательного органа Владимир Сальдо был избран на должность губернатора нового российского региона. Известно, что на торжественной церемонии вступления в должность присутствовал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, а также местные депутаты, сотрудники министерств региона.

Клянусь верно служить народу, соблюдать Конституции и федеральные законы, устав и законы Херсонской области, уважать, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента РФ и постановления правительства... Владимир Сальдо, глава региона

Владимиру Сальдо вручили нагрудный знак губернатора Херсонской области. А Сергей Кириенко подарил чиновнику специально подготовленный экземпляр конституции страны.

Сальдо назвал Зеленского посланником зла.

Фото и видео: Telegram / Владимир Бондаренко/ТАСС