Врио главы региона рассказал о процессе проведения выборов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал киевского режима Владимира Зеленского "посланником зла" и завил, что у украинских властей не получится помешать проведению местных выборов в новом российском регионе. Чиновник уточнил, что уже сейчас Херсонщина идет впереди, а Киев дышит в спину территориям. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местного телеканала "Твария".

Они завидуют, что голосование идет и мало того, что завидуют, это даже не сдерживается из уст так называемого президента Украины, который вместо того, чтобы быть президентом Украины стал посланником зла. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области.

Фото и видео: Таврия