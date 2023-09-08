Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области

Врио главы нового региона РФ рассказал о спокойной обстановке на избирательных участках.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал в пятницу, 8 августа, на одном из избирательных участков. Российский чиновник посетил один из избирательных участков, расположенный в Геническе. Речь идет о временном административном центре нового региона страны. Он пояснил жителям, что обстановка на территории остается хорошей и спокойной.

Тот кто запланировал это на завтра или послезавтра, всех приглашаю, давайте вместе примем решение, каким будет наш местный совет – Херсонская областная дума - и советы муниципальных образований. Приходите на участки. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Избирательный комитет Херсонской области зарегистрировал 189 кандидатов от четырех политических партий, которые претендуют на 36 мандатов депутатов областной думы.

Сальдо: артиллерия ВСУ открыла огонь по своим солдатам, пытавшимся покинуть позиции.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо