Врио главы Херсонщины рассказал о бойцах, которые смогли добраться до российских сил ради того, чтобы оказаться в плену.

Артиллерия Вооруженных сил Украины совершила удар по своим военнослужащим после того, как они попытались покинуть позиции в зоне боевых действий из-за отсутствия подвоза еды и боеприпасов. Солдаты сдались в плен сроссийским силам. Соответствующей информацией с местными жителями в собственном Telegram-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Эксперт заметил, что боевики служили в 123-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

История у каждого типичная: насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки, привезли в Херсон. Офицеров в районе боевых действий они почти не видели: на Украине тем разрешено командовать на удаленке. Таким способом киевский режим создает для офицеров мотивацию гнать солдат на убой. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Российский чиновник пояснил, что военнопленных заставили c группой мобилизованных поехать на острова, а затем - бросили на несколько дней без подвоза еды и снарядов. В результате солдаты приняли решение уходить с территории без приказа командования. Однако бойцов выследил украинский беспилотник и помог артиллерии открыть по людям огонь. В результате старший группы был тяжело ранен, после чего попросил его оставить и уходить самим. Двоим удалось выйти к российчским силам и сдаться в плен.

Сальдо сообщил о проектных работах по восстановлению Каховской ГЭС.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо