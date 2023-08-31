Сальдо сообщил о проектных работах по восстановлению Каховской ГЭС

Врио главы Херсонщины оценил работу над Каховской ГЭС.

В настоящее время на территории Херсонской области начались проектные работы по восстановлению Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Владимир Сальдо.

Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств, это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, так как от этой инфраструктуры зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости