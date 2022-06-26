Крупный инвестор построит дорогу по Арабатской стрелке

Владимир Сальдо рассказал о проекте, который поможет региону развивать туризм.

Крупный инвестор будет строить дорогу по Арабатской стрелке, а стоимость проекта будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что в такой дороге в новом регионе существует большая потребность, в том числе - и в плане развития туристической отрасли.

Уже есть желающий, крупная инвестиционная компания, которая в рамках 105-го ФКЗ предлагает вести это абсолютно без бюджетных средств, на основании концессионных соглашений. Поэтому объем и стоимость строительства будет зависеть уже не от тех денег, которые бюджет предоставит. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Эксперт добавил, что интерес со стороны инвесторов говорит о том, что мирная жизнь в Херсонской области "уже не за горами".

Сальдо сообщил о почти полной ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости