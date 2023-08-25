Сальдо сообщил о почти полной ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС

Врио главы Херсонщины рассказал о ситуации в регионе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил главе государства Владимиру Путину о практически полной ликвидации последствий разрушения со стороны Вооруженных сил Украины дамбы Каховской Гидроэлектростанции. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках рабочей встречи с президентом страны в Кремле.

Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Глава нового региона России добавил, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, который действовал на территории в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области, на текущий момент снят. При этом в регионе остается режим ЧС локального уровня. Речь идет о пятнадцатикилометровой зоне в Херсонской области. Врио главы пояснил, что всем пострадавшим в результате теракта со стороны властей выплачивается материальная помощь.

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Фото и видео: Kremlin.ru