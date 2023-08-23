По его словам, в регионе рассматривают варианты наполнения канала с учетом обмеления Каховского водохранилища.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в регионе рассматривают варианты наполнения канала с учетом обмеления Каховского водохранилища. Он подчеркнул, что план действия уже есть, а все имеющиеся варианты решения проблемы будут задействованы. Также Сальдо подчеркнул, что после разрушения Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища мелиоративные возможности области уменьшатся.

Ранее Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр.

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