Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр

Врио главы Херсонщины рассказал о ситуации на СВО.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала "Россия 24" о том, что попытки киевского режима форсировать Днепр и высадиться на левом берегу в новом российском регионе не имеют военного успеха.

Не значит, что будет получен ВСУ военный эффект… Попытка высадиться на быстроходных катерах, это десантом сложно назвать, это, скорее всего, те, кто знают что они погибнут, чем-то их там мотивируют в этом вопросе. Или те, кто не понимают, что происходит, и думают, что таким образом они совершат подвиг.... Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Чиновник назвал бессмысленными и бесполезными попытки противника высадиться на левый берег Днепра. Владимир Сальдо подчеркнул, что острова, расположенные в нижней части реки, на которых пытаются закрепиться украинские войска, ничего не дают контролирующей стороне в оперативном смысле, так как они полностью засажены камышами или остаются в топях.

Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live