Врио главы Херсонщины рассказал о том, что Западная Украина постепенно понимает, что не нуждается в военных действиях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил о том, что на территории Украины все больше растут антивоенные настроения.

Даже в западноукраинских областях - и там настроения очень и очень антивоенные. Люди понимают и теперь все больше и больше начинают говорить, хотя их и запугивают, о том, что это не наша война, нам в ней участвовать не нужно. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что Херсонская область стала субъектом России по результатам проведенного в сентябре 2022 года всенародного референдума. До сих пор киевский режим не признает легитимность мероприятия, поэтому продолжает обстреливать территорию этого региона. На сегодня под контролем Москвы находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем ВСУ.

Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live