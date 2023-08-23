Сальдо заявил, что Путин интересуется жизнью в Херсонской области

Врио главы Херсонщины рассказал об интеграции региона в состав РФ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил о том, что ему часто звонит глава государства Владимир Путин. Российский чиновник пояснил, что российскому лидеру важно узнать, как живут люди и налаживается мирная жизнь в новом регионе страны. Эксперт добавил, что ситуация с интеграцией территории в состав РФ, а также вопрос оказания федеральной поддержки остается под вниманием и контролем государства.

Мне достаточно часто звонит президент, интересуется, как живут люди, как налаживается мирная жизнь, каким образом идет взаимодействие и слаженность в работе мирных граждан и военных. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

На Херсонщине сообщили, что большинство жителей региона получит паспорта России к выборам.

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