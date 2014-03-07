На Херсонщине сообщили, что большинство жителей региона получит паспорта России к выборам

Врио главы региона рассказал о том, что в се желающие жители смогут проголосовать за депутатов.

Большинство граждан региона на левом берегу Херсонской области получит российские паспорта к сентябрьским выборам в местный парламент. В настоящее время количество выданных документов уже близко к количеству поданных гражданами заявлений. Соответствующей информацией с журналистами ТАСС поделился временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

С начала процесса паспортизации жители Херсонщины подали 210 тыс. заявлений на получение паспорта РФ, в том числе в текущем году - 140 тыс. Паспорта, согласно указу президента, теперь выдаются быстро, так что число выданных документов близко к числу заявлений. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что 25 мая 2022 года глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей действует упрощенный порядок обращения для получения гражданства РФ.

Сальдо: вакцинация жителей Херсонской области после прорыва ГЭС практически завершена.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо