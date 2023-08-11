Сальдо: вакцинация жителей Херсонской области после прорыва ГЭС практически завершена

Медицинский персонал практически завершил массовую вакцинацию населения Херсонской области, необходимость которой возникла после наводнения из-за разрушения ударами Вооруженных сил Украины Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что администрация направит ресурсы, получаемые из федерального бюджета, на восстановление придомовых участков, зданий и инженерных сетей.
Угрозы эпидемиологической нет, вакцинация практически проведена.
Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины
Десятки тысяч людей находятся в прифронтовой 15-километровой зоне в Херсонской области.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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