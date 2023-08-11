Сальдо: вакцинация жителей Херсонской области после прорыва ГЭС практически завершена

Врио главы Херсонщины оценил эпидобстановку в регионе.

Медицинский персонал практически завершил массовую вакцинацию населения Херсонской области, необходимость которой возникла после наводнения из-за разрушения ударами Вооруженных сил Украины Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что администрация направит ресурсы, получаемые из федерального бюджета, на восстановление придомовых участков, зданий и инженерных сетей.

Угрозы эпидемиологической нет, вакцинация практически проведена. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Десятки тысяч людей находятся в прифронтовой 15-километровой зоне в Херсонской области.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live