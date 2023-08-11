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Десятки тысяч людей находятся в прифронтовой 15-километровой зоне в Херсонской области

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Врио главы Херсонщины рассказал о восстановлении мирной жизни в регионе.

Десятки тысяч жителей остаются в прифронтовой 15-километровой зоне на территории Херсонской области. При этом многие граждане уже  возвращаются в свои дома после наводнения, возникшего из-за разрушения Вооруженными силами Украины Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Владимир Сальдо.

Десятки тысяч людей, которые не хотят уезжать. Они если уезжают, то недалеко. Отъехали вглубь Херсонской области и ждали, пока вода сойдет. И возвращаются обратно.

Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Эксперт подчеркнул, что несовершеннолетние граждане из семей, находящихся в опасной зоне, в текущий момент отправлены в летние лагеря в Крым, Краснодарский край и Ростовскую область. Однако взрослое  население постепенно возвращается и хочет восстановить мирную жизнь.

Сальдо пообещал провести в срок ремонт поврежденного газопровода на Арабатской стрелке.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир сальдо, каховская гэс, новые регионы, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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