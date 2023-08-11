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Сальдо пообещал провести в срок ремонт поврежденного газопровода на Арабатской стрелке

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Врио главы Херсонщины рассказал о газоснабжении региона.

Работа по восстановлению газопровода на Арабатской стрелке в Херсонской области, поврежденного при ударе Вооруженных сил Украины, будет проведена согласно графику. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что трубопровод соединяет стрелку с мостом. Объект будет функционировать ровно в том объеме, который необходим для  увеличивающегося количества проживающих в Геническе

Нужно восстановить среднемагистральный трубопровод, который был нарушен в результате последних обстрелов и разрушения одного из мостов, по которому шла газовая труба. <...> У меня нет сомнений, что работы "Черноморнефтегаза" будут проведены в сроки и газоснабжение будет восстановлено.

Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что армия киевского режима 6 августа нанесли удар по автомобильному мосту, расположенного в районе пляжа в курортном районе Херсонской областию. В результате инцидента пострадал мирный житель, а также возник пожар на газопроводе.

Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: арбатская стрелка, владимир сальдо, газопровод, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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