Сальдо пообещал провести в срок ремонт поврежденного газопровода на Арабатской стрелке

Врио главы Херсонщины рассказал о газоснабжении региона.

Работа по восстановлению газопровода на Арабатской стрелке в Херсонской области, поврежденного при ударе Вооруженных сил Украины, будет проведена согласно графику. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что трубопровод соединяет стрелку с мостом. Объект будет функционировать ровно в том объеме, который необходим для увеличивающегося количества проживающих в Геническе

Нужно восстановить среднемагистральный трубопровод, который был нарушен в результате последних обстрелов и разрушения одного из мостов, по которому шла газовая труба. <...> У меня нет сомнений, что работы "Черноморнефтегаза" будут проведены в сроки и газоснабжение будет восстановлено. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что армия киевского режима 6 августа нанесли удар по автомобильному мосту, расположенного в районе пляжа в курортном районе Херсонской областию. В результате инцидента пострадал мирный житель, а также возник пожар на газопроводе.

Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live