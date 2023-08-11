Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста

Врио главы Херсонщины рассказал о технических сложностях в работах.

Примерные сроки восстановления разрушенного обстрелом Вооруженных сил Украины Чонгарского моста в Херсонской области составят один-два месяца. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Владимир Сальдо. Чиновник уточнил, что ремонт переправы "идет своим чередом".

Там есть сложности технического плана, которые сейчас именно специалисты инженерные - и военные специалисты, и гражданские - изучают, каким образом ремонт произвести быстрее и уменьшить неудобства. Владимир Сальдо, врио главы Херсонской области

ВСУ 6 августа нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по территории населенного пункта Чонгар ракетами Storm Shadow британского производства. В министерстве по транспорту полуострова сообщили после этого о закрытии контрольно-пропускного пункта "Чонгар". Транспортное сообщение с этим регионом продолжает работать по альтернативным маршрутам - через Чаплинку и Армянск.

Сальдо: Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена.

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