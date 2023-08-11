Сальдо: Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена

Врио главы Херсонщины оценил работы по восстановлению конструкции дамбы.

Каховскую гидроэлектростанция после разрушения дамбы местные власти не смогу восстановить в ближайшее время. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области.

Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Российский чиновник отметил слаженную работу сотрудников ГУ МЧС, военнослужащих, работников местных органов, рабочей группы по инфраструктурному объекту под руководством вице-премьера страны Марата Хуснуллина по ликвидации последствий. Владимир Сальдо добавил, что глава государства Владимир Путин регулярно контролирует и интересуется ходом мероприятий. По мнению эксперта, слаженность "этой большой серьезной машины" демонстрирует обществу, что даже с такими значительными катастрофами Россия может справляться эффективно.

Сальдо заявил, что угрозы эпидзаболеваний после ЧП на Каховской ГЭС практически нет.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live