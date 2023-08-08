Он подчеркнул, что принятые меры были сделаны оперативно и быстро.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угрозы эпидзаболеваний после ЧП на Каховской ГЭС практически нет. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, власти сделали все, что можно было предпринять для обеззараживания. Сальдо подчеркнул, что принятые меры были сделаны оперативно и быстро. Также врио главы региона отметил, что работы по обеззараживанию сельскохозяйственной и производственной инфраструктуры в зоне подтопления продолжаются.

Ранее Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ.

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