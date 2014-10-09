Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ

Конструкции для восстановления Чонгарского моста, который был поврежден в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины в настоящее время уже изготовлены. В ближайшее время эти объекты были транспортированы на территорию. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Уже два дня инженеры военные и гражданские изучают ситуацию. В принципе, уже ясна картина, что нужно сделать. Конструкции, которые нужны для восстановления полноценной работы этого моста, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены сюда, на Чонгарский переезд.
Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины
Напомним, что в воскресенье 6 августа ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по населенному пункту Чонгар ракетами Storm Shadow британского производства.
В Херсонской области сообщили об интересе Турции к инвестициям в регион.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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