Владимир Сальдо напомнил о деловой активности региона.

Турецкие инвесторы проявляют интерес к транспортному и агропромышленному кластерам, которые развиваются на территории Херсонской области. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Владимир Сальдо. Эксперт пояснил, что международные попытки изолировать Россию от мировой экономики обречены на провал. Он добавил, что санкционное давление в отношении страны лишь подталкивают ее к развитию собственной экономической системы. В частности, подтверждение этой мысли Владимир Сальдо видит в постепенном увеличении бюджета его региона, связанном с деловой активностью бизнес-сферы.

Зарубежные инвесторы уже начинают смотреть на экономику Херсонской области, традиционно это, конечно же, Турция. Проявляет интерес и к транспортному, и к агропромышленному кластеру. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

В Херсонской области заявили об устранении заторов на сухопутном маршруте в Крым.

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