В Херсонской области заявили об устранении заторов на сухопутном маршруте в Крым

Владимир Сальдо оценил транспортную ситуацию между новыми регионами и Крымом.

Российские власти оперативно решили вопросы с заторами, которые произошли на сухопутном коридоре в Крым. В настоящее время транспортных пробок на трассах и перед автомобильными контрольно-пропускными пунктами нет. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник пояснил, что в период летних отпусков местное население не боится ехать на территорию полуострова и в новые регионы страны, несмотря на ту пропаганду, которую осуществляет киевский режим. Уже к утру понедельника 17 июля без пробок и длительного периода ожидания автомобили как грузовые, так и пассажирские, передвигались оперативно. Большая часть товаров пошла по сухопутному коридору вдоль Азовского моря со стороны Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь, Геническ в Джанкой и дальше на полуостров.

Все было организовано и четко налажено, в первый же день президент связался с нами - с моим крымским коллегой Сергеем Аксеновым и краснодарским - Виниамином Кондратьевым, и в условиях оперативного штаба были решены все вопросы. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо предупредил о потере урожая в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо