Сальдо предупредил о потере урожая в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС

Врио главы Херсонщины надеется на восстановление мелиорации после завершения СВО.

Урожай на территории Херсонской области будет утерян в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции, в частности, из-за пересыхания Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В связи с тем, что Каховский магистральный канал и Северо-Крымский <...>, которые давали воду, благодатную воду, всей Таврийской земле, Херсонской области и Северной Таврии, <...> сейчас оказались без воды <...>. Вот именно из-за этого будет утерян урожай. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Владимир Сальдо добавил, что проблемы с водоснабжением после теракта на Каховской ГЭС в первую очередь ударят по урожайности овощных культур. Однако чиновник надеется, что система мелиорации Херсонской области будет восстановлена после победы России в специальной военной операции.

Сальдо сообщил об уничтожении украинской гаубицы M777, обстрелявшей Алёшки.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо