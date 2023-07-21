Врио главы Херсонщины рассказал об уничтожении артиллерии США, которую использовали ВСУ в Херсонской области.

Российские Вооруженные силы уничтожили на правом берегу реки Днепр украинскую гаубицу М777 американского производства, при обстреле из которой в четверг 20 июля погиб житель Алёшек. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сегодня был уже обстрел из <...> М777. И один житель, собственно говоря, погиб <...>, двое тяжело ранены. Установка была уничтожена. Сладими Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что в среду днем 19 июля днем ВСУ выпустили по Алёшкам 20 боевых снарядов. В ночь на четверг обстрелу подверглись Алёшки, Новая Каховка и другие населенные пункты российского региона. По селам противником было выпущено более 30 снарядов.Жертвой трагедии стал один мирный житель, еще двое человек были контужены.

Сальдо сообщил о попытках ВСУ использовать уменьшение ширины Днепра после прорыва ГЭС.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо