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Сальдо сообщил об уничтожении украинской гаубицы M777, обстрелявшей Алёшки

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Врио главы Херсонщины рассказал об уничтожении артиллерии США, которую использовали ВСУ в Херсонской области.

Российские Вооруженные силы уничтожили на правом берегу реки Днепр украинскую гаубицу М777 американского производства, при обстреле из которой в четверг 20 июля погиб житель Алёшек. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сегодня был уже обстрел из <...> М777. И один житель, собственно говоря, погиб <...>, двое тяжело ранены. Установка была уничтожена.

Сладими Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что в среду днем 19 июля днем ВСУ выпустили по Алёшкам 20 боевых снарядов. В ночь на четверг обстрелу подверглись Алёшки, Новая Каховка и другие населенные пункты российского региона. По селам противником было выпущено более 30 снарядов.Жертвой трагедии стал один мирный житель, еще двое человек были контужены.

Сальдо сообщил о попытках ВСУ использовать уменьшение ширины Днепра после прорыва ГЭС.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо

Теги: m777, алешки, артиллерия, владимир сальдо, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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