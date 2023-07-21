Сальдо сообщил о попытках ВСУ использовать уменьшение ширины Днепра после прорыва ГЭС

Врио главы Херсонщины оценил безуспешность попыток ВСУ пробраться на левый берег реки.

Вооруженные силы Украины в оперативно-тактическом плане не улучшили ситуацию для себя, разрушив Каховскую гидроэлектростанцию, но при этом противники пытаются использовать уменьшение ширины реки Днепр в своих целях. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник пояснил, что возможности переброски дополнительных сил боевых подразделений ВСу с правого берега на левый остались такими же и ничем не улучшились. Это связано с тем, что противнику приходится пытаться незаметно обмануть российских военных, используя плавательные средства. Владимир Сальдо считает, что такой тактикой практически невозможно добиться результата.

ОНо уменьшение ширины Днепра произошло только выше Каховской ГЭС, а их интересует Херсон и все, что напротив Херсона - это ниже по течению. Там Днепр в своем русле и находится, таким как был, таким и остался. <…> Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо: ВЭС Херсонщины готовы к увеличению мощности и выдаче энергии в единые сети России.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо